26.10.2025
Смотреть онлайн Лейла Фиорелла Бритез Риссо - Ванеса Суарес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Лейла Фиорелла Бритез Риссо — Ванеса Суарес, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:20 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 02.
МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 02
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(3:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
46%
49%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
