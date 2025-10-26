Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лейла Фиорелла Бритез Риссо - Ванеса Суарес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Лейла Фиорелла Бритез РиссоВанеса Суарес, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:20 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 02.

МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 02
UTR Pro Knoxville Women
Лейла Фиорелла Бритез Риссо
Завершен
(3:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
26 октября 2025
Ванеса Суарес
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Лейла Фиорелла Бритез Риссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
46%
49%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Игры Финал
26.10
США Sadira Ouyang США Skylar Kasday
2
0
6
6
6
6
Завершен
26.10
Парагвай Лейла Фиорелла Бритез Риссо Венесуэла Ванеса Суарес
1
2
3
6
6
3
3
6
Завершен
26.10
США Georgia Kulevich США Amy Lee
2
0
6
6
6
6
Завершен
26.10
США Мейв Торнтон США Catherine Rennard
0
2
4
4
2
2
Завершен
Комментарии к матчу
