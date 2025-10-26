26.10.2025
Смотреть онлайн Cookie Jarvis-Tredgett - Лекси Уеир 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Cookie Jarvis-Tredgett — Лекси Уеир, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Финал, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:7, 3:5)
(6:7, 3:5)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Cookie Jarvis-Tredgett - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cookie Jarvis-Tredgett - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Cookie Jarvis-Tredgett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
38%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
80%
Комментарии к матчу