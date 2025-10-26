26.10.2025
Смотреть онлайн Halle Pringle - Микаэла Байерлова 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Glasgow: Halle Pringle — Микаэла Байерлова . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Glasgow
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Halle Pringle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Halle Pringle - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Halle Pringle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Halle Pringle - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
28%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу