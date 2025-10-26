Текстовая трансляция

Гейм 1 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40