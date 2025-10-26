Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Элиот Спиццирри - Уго Гастон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Элиот СпиццирриУго Гастон, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Central.

МСК, Финал, Корт: Central
Brest, France
Элиот Спиццирри
Завершен
(6:2, 2:6, 1:6)
1 : 2
26 октября 2025
Уго Гастон
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Уго Гастон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
5
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
75%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
26.10
США Элиот Спиццирри Франция Уго Гастон
1
2
6
2
2
6
1
6
Завершен
