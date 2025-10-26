Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Рейлли Опелька - Александр Вучкич 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияATP Париж: Рейлли ОпелькаАлександр Вучкич, Квалификационный раунд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
ATP Париж
Рейлли Опелька
Неявка команды
(Победитель: Александр Вучкич)
- : -
26 октября 2025
Александр Вучкич
Игры Квалификационный раунд
26.10
Аргентина Томас Мартин Этчеверри Нидерланды Йеспер де Йонг
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Рейлли Опелька Австралия Александр Вучкич
-
-
Неявка команды
26.10
Германия Янник Ханфманн Англия Якоб Фиарнли
0
2
4
6
2
6
Завершен
26.10
Аргентина Франциско Комесана Бельгия Девид Гоффен
-
-
Отказ
26.10
США Себастьян Корда Франция Валентин Роер
2
1
6
2
5
7
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
