29.10.2025
Смотреть онлайн Clarke/Hands - Ilagan/Kumar 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Clarke/Hands — Ilagan/Kumar, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Завершен
(7:5, 7:5)
(7:5, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ilagan/Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ilagan/Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Clarke/Hands - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу