Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Clarke/Hands - Ilagan/Kumar 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Clarke/HandsIlagan/Kumar, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Clarke/Hands
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Ilagan/Kumar
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ilagan/Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ilagan/Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Clarke/Hands - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ilagan/Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Clarke/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Clarke/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Игры 1/8 финала
30.10
Hopper/M-De La Torre Hopper/M-De La Torre Chandrasekar/Stalder Chandrasekar/Stalder
0
2
4
6
5
7
Завершен
29.10
Clarke/Hands Clarke/Hands Ilagan/Kumar Ilagan/Kumar
2
0
7
5
7
5
Завершен
29.10
Banthia/Soto Banthia/Soto Boulais/Kiger Boulais/Kiger
1
2
7
6
3
6
5
10
Завершен
29.10
Perez/Vance Perez/Vance Rosenkranz/Wiskandt Rosenkranz/Wiskandt
2
1
1
6
6
3
1
0
Завершен
29.10
Krueger/Maginley Krueger/Maginley Fuchs/Thayne Fuchs/Thayne
1
2
6
3
2
6
5
10
Завершен
29.10
Брум/Уайтхаус Брум/Уайтхаус Зинк/Харпер Зинк/Харпер
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.10
Harper/Stevenson Harper/Stevenson Драксл/Шотер Драксл/Шотер
2
0
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA