29.10.2025

Смотреть онлайн Perez/Vance - Rosenkranz/Wiskandt 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Perez/VanceRosenkranz/Wiskandt, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Perez/Vance
Завершен
(1:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
29 октября 2025
Rosenkranz/Wiskandt
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Rosenkranz/Wiskandt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Rosenkranz/Wiskandt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Perez/Vance
Perez/Vance
Rosenkranz/Wiskandt
Perez/Vance
1 победа
1 победа
50%
50%
05.11.2025
Perez/Vance
Perez/Vance
2:1
Rosenkranz/Wiskandt
Rosenkranz/Wiskandt
Обзор
05.11.2025
Perez/Vance
Perez/Vance
-:-
Rosenkranz/Wiskandt
Rosenkranz/Wiskandt
Обзор

Статистика матча

Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Игры 1/8 финала
30.10
Hopper/M-De La Torre Hopper/M-De La Torre Chandrasekar/Stalder Chandrasekar/Stalder
0
2
4
6
5
7
Завершен
29.10
Clarke/Hands Clarke/Hands Ilagan/Kumar Ilagan/Kumar
2
0
7
5
7
5
Завершен
29.10
Banthia/Soto Banthia/Soto Boulais/Kiger Boulais/Kiger
1
2
7
6
3
6
5
10
Завершен
29.10
Perez/Vance Perez/Vance Rosenkranz/Wiskandt Rosenkranz/Wiskandt
2
1
1
6
6
3
1
0
Завершен
29.10
Krueger/Maginley Krueger/Maginley Fuchs/Thayne Fuchs/Thayne
1
2
6
3
2
6
5
10
Завершен
29.10
Брум/Уайтхаус Брум/Уайтхаус Зинк/Харпер Зинк/Харпер
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.10
Harper/Stevenson Harper/Stevenson Драксл/Шотер Драксл/Шотер
2
0
6
3
6
4
Завершен
