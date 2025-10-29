29.10.2025
Смотреть онлайн Perez/Vance - Rosenkranz/Wiskandt 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Perez/Vance — Rosenkranz/Wiskandt, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Завершен
(1:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Rosenkranz/Wiskandt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Rosenkranz/Wiskandt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Rosenkranz/Wiskandt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
