29.10.2025
Смотреть онлайн Banthia/Soto - Boulais/Kiger 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Banthia/Soto — Boulais/Kiger, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Завершен
(7:6, 3:6, 5:10)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Banthia/Soto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Banthia/Soto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Boulais/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
76%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу