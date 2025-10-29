Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Banthia/Soto - Boulais/Kiger 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Banthia/SotoBoulais/Kiger, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville MD
Banthia/Soto
Завершен
(7:6, 3:6, 5:10)
1 : 2
29 октября 2025
Boulais/Kiger
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Banthia/Soto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Banthia/Soto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Boulais/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Boulais/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Banthia/Soto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Boulais/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
76%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
Hopper/M-De La Torre Hopper/M-De La Torre Chandrasekar/Stalder Chandrasekar/Stalder
0
2
4
6
5
7
Завершен
29.10
Clarke/Hands Clarke/Hands Ilagan/Kumar Ilagan/Kumar
2
0
7
5
7
5
Завершен
29.10
Banthia/Soto Banthia/Soto Boulais/Kiger Boulais/Kiger
1
2
7
6
3
6
5
10
Завершен
29.10
Perez/Vance Perez/Vance Rosenkranz/Wiskandt Rosenkranz/Wiskandt
2
1
1
6
6
3
1
0
Завершен
29.10
Krueger/Maginley Krueger/Maginley Fuchs/Thayne Fuchs/Thayne
1
2
6
3
2
6
5
10
Завершен
29.10
Брум/Уайтхаус Брум/Уайтхаус Зинк/Харпер Зинк/Харпер
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.10
Harper/Stevenson Harper/Stevenson Драксл/Шотер Драксл/Шотер
2
0
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
