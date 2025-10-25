25.10.2025
Смотреть онлайн Арно Жиль Байи - Райан Нейбоер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sintra: Арно Жиль Байи — Райан Нейбоер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sintra
Завершен
(6:4, 5:1)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Райан Нейбоер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Райан Нейбоер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Райан Нейбоер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Райан Нейбоер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Райан Нейбоер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
66%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу