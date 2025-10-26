26.10.2025
Смотреть онлайн Алехандро Давидович-Фокина - Жоао Фонсека 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Базель: Алехандро Давидович-Фокина — Жоао Фонсека, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
ATP Базель
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
7
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
60%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
23%
