26.10.2025
Смотреть онлайн Banks/Ryser - Mcdonald/Xu 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Wrexham WD: Banks/Ryser — Mcdonald/Xu . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Wrexham WD
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Banks/Ryser - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Banks/Ryser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Mcdonald/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Mcdonald/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Mcdonald/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Banks/Ryser - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Banks/Ryser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Banks/Ryser - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Banks/Ryser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Mcdonald/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Mcdonald/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
