26.10.2025
Смотреть онлайн Xinran Sun - Valeriia Artemeva 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF W15 Шарм-аль-Шейх: Xinran Sun — Valeriia Artemeva . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Xinran Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Valeriia Artemeva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Xinran Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Xinran Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Xinran Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Xinran Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Xinran Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
66%
32%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
Комментарии к матчу