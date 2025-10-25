Текстовая трансляция

Гейм 1 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40