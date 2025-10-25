25.10.2025
Смотреть онлайн Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - Бритто Л / Зорманн Да Силва М 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм — Бритто Л / Зорманн Да Силва М . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Challenger Costa do Sauipe MD
Завершен
(6:4, 4:6, 0:0)
(6:4, 4:6, 0:0)
1 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бритто Л / Зорманн Да Силва М - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
80%
78%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу