26.10.2025
Смотреть онлайн Mimi Xu - Мика Стойсавлевич 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Wrexham: Mimi Xu — Мика Стойсавлевич . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Wrexham
Завершен
(6:3, 6:5)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Mimi Xu
Мика Стойсавлевич
0 побед
1 победа
0%
100%
16.10.2025
Мика Стойсавлевич
2:1
Mimi Xu
Статистика матча
Эйсы
11
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу