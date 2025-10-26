26.10.2025
Смотреть онлайн Amr Asrawy - Fares Zakaria 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Amr Asrawy — Fares Zakaria . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Amr Elsayed - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fares Zakaria - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Amr Elsayed - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Amr Elsayed - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Amr Elsayed - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Fares Zakaria - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Fares Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Amr Elsayed - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
74%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу