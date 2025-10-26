26.10.2025
Смотреть онлайн Стефанос Сакелларидис - Лука Стаехели 26.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
55%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу