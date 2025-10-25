25.10.2025
Смотреть онлайн Arias/Ingildsen - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Arias/Ingildsen — Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени .
МСК
Challenger Costa do Sauipe MD
Завершен
(4:6, 0:5)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
62%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
