27.10.2025

Смотреть онлайн Дженис Тжен - Люкреция Стефанини 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияWTA Ченнай: Дженис ТженЛюкреция Стефанини, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
WTA Ченнай
Дженис Тжен
Отменен
(-:-)
- : -
27 октября 2025
Люкреция Стефанини
История последних встреч

Дженис Тжен
Дженис Тжен
Люкреция Стефанини
Дженис Тжен
1 победа
0 побед
100%
0%
22.09.2025
Люкреция Стефанини
Люкреция Стефанини
0:2
Дженис Тжен
Дженис Тжен
Обзор
Игры 1/16 финала
29.10
Турция Зейнеп Сонмез Татьяна Прозорова Татьяна Прозорова
2
0
7
5
6
4
Завершен
29.10
Япония Нао Хибино Словакия Mia Pohankova
0
2
5
7
1
6
Завершен
29.10
Таиланд Тхасапорн Накло Франция Диане Парри
0
2
2
6
0
6
Завершен
29.10
Индия Сахаджа Ямалапалли Индонезия Приска Маделин Нугрохо
2
0
6
4
6
2
Завершен
29.10
Россия Полина Яценко Россия Алина Чараева
-
-
Отказ
29.10
Польша Катажина Кава Италия Лючия Броцетти
2
1
6
7
6
0
6
2
Завершен
29.10
Таиланд Ланлана Тарарудее Мария Тимофеева Мария Тимофеева
-
-
Отказ
29.10
Индия Вайшнави Адкар Хорватия Донна Векич
0
2
1
6
2
6
Завершен
29.10
Япония Мей Ямагучи Англия Франческа Джонс
2
1
5
7
6
0
1
0
Отказ
29.10
Индонезия Дженис Тжен Германия Каролина Вернер
2
1
6
4
6
7
6
2
Завершен
29.10
Япония Маи Хонтама Австралия Сторм Хантер
1
2
7
6
2
6
4
6
Завершен
29.10
Индия Maaya Rajeshwaran Revathi Индия Шривалли Рашмикаа Бхамидипати
0
2
1
6
4
6
Завершен
29.10
Франция Леолиа Жанжан Сербия Нина Стоянович
0
0
0
0
Отменен
27.10
Франция Диане Парри Англия Франческа Джонс
-
-
Отменен
27.10
Индонезия Дженис Тжен Италия Люкреция Стефанини
-
-
Отменен
27.10
Германия Анна-Лена Фридзам Чехия Линда Фрухвиртова
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
