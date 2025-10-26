26.10.2025
Смотреть онлайн Катажина Височанская - Магдалена Хедржак 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Катажина Височанская — Магдалена Хедржак, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Финал, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(7:6, 4:6, 6:3)
2 : 1
26 октября 2025
Комментарии к матчу