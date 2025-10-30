30.10.2025
Смотреть онлайн Миа Чудейова - Дениз Хрдинкова 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Миа Чудейова — Дениз Хрдинкова . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 5.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 5
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Комментарии к матчу