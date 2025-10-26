Текстовая трансляция

Гейм 1 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Лулу Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40