26.10.2025
Смотреть онлайн Лулу Сун - Энн Ли 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Гуанчжоу: Лулу Сун — Энн Ли, --- . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лулу Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
12%
25%
