Смотреть онлайн Ясмин Каббадж - Giorgia Pedone 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Santa Margherita: Ясмин Каббадж — Giorgia Pedone . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .