25.10.2025
Смотреть онлайн Ясмин Каббадж - Giorgia Pedone 25.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Santa Margherita: Ясмин Каббадж — Giorgia Pedone . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Santa Margherita
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Giorgia Pedone - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Giorgia Pedone - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
51%
55%
Реализация брейк - пойнтов
71%
46%
Комментарии к матчу