Смотреть онлайн Хироко Кувата - Тхасапорн Накло 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Хироко Кувата — Тхасапорн Накло, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:10 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.