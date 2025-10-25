25.10.2025
Смотреть онлайн Хироко Кувата - Тхасапорн Накло 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Хироко Кувата — Тхасапорн Накло, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:10 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
53%
79%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу