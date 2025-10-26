Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Камилла Бартоне - Anastasiya Kolyada 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Камилла БартонеAnastasiya Kolyada, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 12:55 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.

МСК, Финал, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow Women
Камилла Бартоне
Завершен
(6:3, 4:6, 4:6)
1 : 2
26 октября 2025
Anastasiya Kolyada
Игры Финал
26.10
Латвия Камилла Бартоне Украина Anastasiya Kolyada
1
2
6
3
4
6
4
6
Завершен
26.10
Польша Катажина Височанская Польша Магдалена Хедржак
2
1
7
6
4
6
6
3
Завершен
26.10
Чехия Sophie Ehrenbergerova Польша Oliwia Kuszel
0
2
4
4
1
1
Завершен
26.10
Польша Malgorzata Bajorek Чехия Aneta Poborilova
0
2
3
3
4
4
Завершен
26.10
Польша Lena Karolina Hornecka Чехия Rozalie Dohnalova
2
0
7
6
6
2
Завершен
20.07
Польша Магдалена Сверчинская Чехия Natalie Salkova
0
2
1
6
1
6
Завершен
20.07
Польша Оливия Шимчух Польша Катажина Височанская
0
2
3
6
2
6
Завершен
20.07
Чехия Дениз Хрдинкова Чехия Adela Kroisova
2
0
6
1
6
1
Завершен
20.07
Беларусь Aliaksandra Skapets Польша Natalia Michta
-
-
Отказ
20.07
Польша Ольга Голас Сербия Сара Гвозденович
0
2
2
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
