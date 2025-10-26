26.10.2025
Смотреть онлайн Lena Karolina Hornecka - Rozalie Dohnalova 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Lena Karolina Hornecka — Rozalie Dohnalova, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Финал, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Комментарии к матчу