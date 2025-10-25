Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Мэтью Форбс - Алекс Мартинес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman: Мэтью ФорбсАлекс Мартинес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Norman
Мэтью Форбс
Завершен
(4:6, 6:3, 5:4)
2 : 1
25 октября 2025
Алекс Мартинес
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
19
4
Двойные ошибки
9
6
Выигрыш первой подачи
69%
67%
Реализация брейк - пойнтов
100%
20%
