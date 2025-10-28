28.10.2025
Смотреть онлайн Вероника Эрджавек - Шуай Чжан 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Вероника Эрджавек — Шуай Чжан, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вероника Эрджавек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Вероника Эрджавек
Шуай Чжан
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Шуай Чжан
2:1
Вероника Эрджавек
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
50%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
71%
