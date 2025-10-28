Смотреть онлайн Вероника Эрджавек - Шуай Чжан 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Вероника Эрджавек — Шуай Чжан, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.