28.10.2025

Смотреть онлайн Вероника Эрджавек - Шуай Чжан 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгWTA Гонконг: Вероника ЭрджавекШуай Чжан, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг
Вероника Эрджавек
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
28 октября 2025
Шуай Чжан
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вероника Эрджавек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Вероника Эрджавек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

История последних встреч

Вероника Эрджавек
Вероника Эрджавек
Шуай Чжан
Вероника Эрджавек
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Шуай Чжан
Шуай Чжан
2:1
Вероника Эрджавек
Вероника Эрджавек
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
50%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
71%
Игры 1/16 финала
28.10
Филиппины Александра Эала Англия Кэти Болтер
2
0
6
4
2
1
Отказ
28.10
Словения Вероника Эрджавек Китай Шуай Чжан
0
2
2
6
2
6
Завершен
28.10
Швейцария Белинда Бенчич Алиаксандра Саснович Алиаксандра Саснович
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.10
Россия Анна Калинская Россия Камилла Рахимова
2
0
6
4
6
4
Завершен
28.10
Китай Сиюй Ван Канада Лейла Анни Фернандес
0
2
1
6
4
6
Завершен
27.10
Латвия Анастасия Севастова США Майя Джойнт
1
2
6
2
4
6
3
6
Завершен
27.10
Гонконг Хон И Коди Вонг Словакия Виктория Морвайова
0
2
1
6
0
6
Завершен
27.10
Япония Момоко Кобори Австралия Айла Томлянович
0
2
5
7
2
6
Завершен
27.10
Кристиана Сидорова Кристиана Сидорова Германия Ева Лис
0
2
0
6
3
6
Завершен
27.10
Испания Кристина Буска Китай Е Ма Синь
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.10
Австралия Мэддисон Инглис Китай Yafan Ванг
1
2
4
6
7
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
