26.10.2025
Смотреть онлайн Катарина Завацка - Екатерина Рейнголд 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Qian Daohu: Катарина Завацка — Екатерина Рейнголд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 05:07 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Qian Daohu
Завершен
(7:5, 3:6, 6:2)
(7:5, 3:6, 6:2)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Катарина Завацка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
8
Выигрыш первой подачи
51%
51%
Реализация брейк - пойнтов
69%
58%
Комментарии к матчу