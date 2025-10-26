26.10.2025
Смотреть онлайн Белинда Бенчич - Линда Носкова 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — WTA Токио: Белинда Бенчич — Линда Носкова, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, Финал, Корт: CENTER COURT
WTA Токио
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры Финал
Комментарии к матчу