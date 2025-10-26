26.10.2025
Смотреть онлайн Сара Бейлек - Мартина Колменья 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Сара Бейлек — Мартина Колменья, 1/2 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/2 финала, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
83%
67%
Игры 1/2 финала
Комментарии к матчу