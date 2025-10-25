25.10.2025
Смотреть онлайн Мэри Стояна - Оливиа Гадеки 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Tyler: Мэри Стояна — Оливиа Гадеки . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Tyler
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Оливиа Гадеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мэри Стояна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мэри Стояна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливиа Гадеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэри Стояна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мэри Стояна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Оливиа Гадеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мэри Стояна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Оливиа Гадеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
69%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу