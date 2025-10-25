25.10.2025
Смотреть онлайн Falkowska/Hewitt - Cayetano/Hu 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Tyler WD: Falkowska/Hewitt — Cayetano/Hu . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Tyler WD
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cayetano/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Cayetano/Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cayetano/Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Cayetano/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cayetano/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
89%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
