25.10.2025
Смотреть онлайн Yuno Kitahara - Анастасия Тихонова 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Yuno Kitahara — Анастасия Тихонова . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:22 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
39%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
