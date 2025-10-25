25.10.2025
Смотреть онлайн Gimbrere/Rogers - Arseneault/Lacasse 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay WD: Gimbrere/Rogers — Arseneault/Lacasse . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay WD
Завершен
(7:5, 3:6, 0:1)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Gimbrere/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Gimbrere/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Arseneault/Lacasse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Arseneault/Lacasse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Arseneault/Lacasse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
60%
67%
Реализация брейк - пойнтов
13%
50%
Комментарии к матчу