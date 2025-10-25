25.10.2025
Смотреть онлайн Александр Калинин - Simon Caldwell 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Александр Калинин — Simon Caldwell, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Simon Caldwell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
80%
50%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
