25.10.2025

Смотреть онлайн Матс Розенкранц - Йоханнус Мандэй 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Матс РозенкранцЙоханнус Мандэй, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:25 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.

МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Матс Розенкранц
Завершен
(4:6, 6:6)
0 : 1
25 октября 2025
Йоханнус Мандэй
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
12
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
Игры 1/2 финала
25.10
США Патрик Kypson Франция Antoine Ghibaudo
2
0
6
3
6
1
Завершен
25.10
Германия Матс Розенкранц Англия Йоханнус Мандэй
0
1
4
6
6
6
Завершен
