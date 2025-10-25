25.10.2025
Смотреть онлайн Матс Розенкранц - Йоханнус Мандэй 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Матс Розенкранц — Йоханнус Мандэй, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:25 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(4:6, 6:6)
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
12
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
