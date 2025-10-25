25.10.2025
Смотреть онлайн Патрик Kypson - Antoine Ghibaudo 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Патрик Kypson — Antoine Ghibaudo, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Патрик Kypson
Antoine Ghibaudo
0 побед
1 победа
0%
100%
08.07.2025
Патрик Kypson
0:2
Antoine Ghibaudo
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
86%
49%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
