25.10.2025
Смотреть онлайн Hijikata/Kiger - Bianchi/Fenty 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls MD: Hijikata/Kiger — Bianchi/Fenty, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, Финал, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls MD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hijikata/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Hijikata/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
79%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
