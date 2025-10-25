Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Александра Олийникова - Юлия Грабер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Александра ОлийниковаЮлия Грабер, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Александра Олийникова
Завершен
(6:3, 6:7, 6:7)
1 : 2
25 октября 2025
Юлия Грабер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
12
Выигрыш первой подачи
57%
55%
Реализация брейк - пойнтов
69%
67%
Игры 1/2 финала
25.10
Хорватия Александра Олийникова Австрия Юлия Грабер
1
2
6
3
6
7
6
7
Завершен
25.10
Франция Кэрол Монне Австрия Синджа Краус
2
1
2
6
7
5
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA