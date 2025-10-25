25.10.2025
Смотреть онлайн Александра Олийникова - Юлия Грабер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Александра Олийникова — Юлия Грабер, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Завершен
(6:3, 6:7, 6:7)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
12
Выигрыш первой подачи
57%
55%
Реализация брейк - пойнтов
69%
67%
