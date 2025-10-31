31.10.2025
Смотреть онлайн Мацей Райски - Roman Venger 31.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Мацей Райски — Roman Venger . Начало встречи 31 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
31 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Roman Venger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Roman Venger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Roman Venger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мацей Райски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
75%
37%
Реализация брейк - пойнтов
86%
67%
Комментарии к матчу