30.10.2025
Смотреть онлайн Мацей Райски - Дарио Александру Чоботару 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Мацей Райски — Дарио Александру Чоботару . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарио Александру Чоботару - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Дарио Александру Чоботару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу