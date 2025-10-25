25.10.2025
Смотреть онлайн Clement Lemire - Ян Коберский 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Clement Lemire — Ян Коберский, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 01
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Clement Lemire - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Clement Lemire - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Clement Lemire - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Clement Lemire - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Clement Lemire - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Clement Lemire - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Clement Lemire - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
76%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
