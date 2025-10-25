Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хосе Гарсия - Лука Хотце 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Хосе ГарсияЛука Хотце, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Хосе Гарсия
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Лука Хотце
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
7
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
90%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Игры 1/2 финала
25.10
США Tej Bhagra США Этан Муза
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
Марокко Мехди Бенчакроун Польша Piotr Siekanowicz
-
-
Неявка команды
25.10
Аргентина Boruch Skierkier Франция Paul Colin
-
-
Отказ
25.10
Франция Clement Lemire Австрия Ян Коберский
2
0
6
4
6
1
Завершен
25.10
США Алан Джесудасон Бразилия Николас Оливейра
0
2
1
6
3
6
Завершен
25.10
Беларусь Александр Калинин США Simon Caldwell
2
0
6
3
6
2
Завершен
25.10
США Хосе Гарсия США Лука Хотце
2
0
6
4
6
2
Завершен
31.08
Бразилия Мурило Буркхардт Индия Naresh Bharathy
2
0
7
5
6
1
Завершен
30.08
Беларусь Daniil Kakhniuk Швейцария Lucas Bitzer
2
0
6
0
6
4
Завершен
30.08
США Этан Муза Южная Корея Woohyuk Chang
-
-
Неявка команды
30.08
США Adrien Jonah Abarca Польша Piotr Siekanowicz
-
-
Отменен
30.08
США Александр Котзен Англия Майлз Грум
2
0
6
3
6
3
Завершен
30.08
Австрия Ян Коберский США Хосе Гарсия
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
30.08
США Алехандро Морено Беларусь Александр Калинин
2
0
6
4
6
3
Завершен
30.08
Аргентина Boruch Skierkier США Алекс Куперштейн
0
2
1
6
4
6
Завершен
22.06
США James Weber США Nicholas Meyers
1
2
6
2
0
6
0
6
Завершен
22.06
США Aditya Vyas США Marshall Landry
1
2
7
5
2
6
6
7
Завершен
22.06
США Roman Sancilio США Elias Shokry
0
0
5
5
Отказ
21.06
США Tygen Goldammer США Nikola Parichkov
0
2
0
6
6
7
Завершен
21.06
Австралия James Newton США Хосе Гарсия
0
2
4
6
4
6
Завершен
21.06
США Kale Mize США Dylan Jaen
2
0
7
6
6
4
Завершен
21.06
США ЯнМагнус Джонсон США Алан Джесудасон
2
0
6
3
6
3
Завершен
21.06
Австралия Лачлан Браин США Callum Markowitz
2
1
6
3
3
6
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
