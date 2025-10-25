25.10.2025
Смотреть онлайн Хосе Гарсия - Лука Хотце 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Хосе Гарсия — Лука Хотце, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
90%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Игры 1/2 финала
25.10
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
-
-
Неявка команды
25.10
-
-
Отказ
25.10
2
0
6
4
6
1
Завершен
25.10
0
2
1
6
3
6
Завершен
25.10
2
0
6
3
6
2
Завершен
25.10
2
0
6
4
6
2
Завершен
31.08
2
0
7
5
6
1
Завершен
30.08
2
0
6
0
6
4
Завершен
30.08
-
-
Неявка команды
30.08
-
-
Отменен
30.08
2
0
6
3
6
3
Завершен
30.08
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
30.08
2
0
6
4
6
3
Завершен
30.08
0
2
1
6
4
6
Завершен
22.06
1
2
6
2
0
6
0
6
Завершен
22.06
1
2
7
5
2
6
6
7
Завершен
22.06
0
0
5
5
Отказ
21.06
0
2
0
6
6
7
Завершен
21.06
0
2
4
6
4
6
Завершен
21.06
2
0
7
6
6
4
Завершен
21.06
2
0
6
3
6
3
Завершен
21.06
2
1
6
3
3
6
6
4
Завершен
Комментарии к матчу