25.10.2025

Смотреть онлайн Мехди Бенчакроун - Piotr Siekanowicz 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Мехди БенчакроунPiotr Siekanowicz, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Мехди Бенчакроун
Неявка команды
(Победитель: Piotr Siekanowicz)
- : -
25 октября 2025
Piotr Siekanowicz
Игры 1/2 финала
25.10
США Tej Bhagra США Этан Муза
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
Марокко Мехди Бенчакроун Польша Piotr Siekanowicz
-
-
Неявка команды
25.10
Аргентина Boruch Skierkier Франция Paul Colin
-
-
Отказ
25.10
Франция Clement Lemire Австрия Ян Коберский
2
0
6
4
6
1
Завершен
25.10
США Алан Джесудасон Бразилия Николас Оливейра
0
2
1
6
3
6
Завершен
25.10
Беларусь Александр Калинин США Simon Caldwell
2
0
6
3
6
2
Завершен
25.10
США Хосе Гарсия США Лука Хотце
2
0
6
4
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
