25.10.2025
Смотреть онлайн Мехди Бенчакроун - Piotr Siekanowicz 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Мехди Бенчакроун — Piotr Siekanowicz, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Неявка команды
(Победитель: Piotr Siekanowicz)
- : -
25 октября 2025
