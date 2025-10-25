25.10.2025
Смотреть онлайн Алан Джесудасон - Николас Оливейра 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Алан Джесудасон — Николас Оливейра, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:25 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Оливейра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алан Джесудасон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
