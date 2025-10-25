Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Алан Джесудасон - Николас Оливейра 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Алан ДжесудасонНиколас Оливейра, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:25 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Алан Джесудасон
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
25 октября 2025
Николас Оливейра
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Оливейра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алан Джесудасон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Игры 1/2 финала
25.10
США Tej Bhagra США Этан Муза
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
Марокко Мехди Бенчакроун Польша Piotr Siekanowicz
-
-
Неявка команды
25.10
Аргентина Boruch Skierkier Франция Paul Colin
-
-
Отказ
25.10
Франция Clement Lemire Австрия Ян Коберский
2
0
6
4
6
1
Завершен
25.10
США Алан Джесудасон Бразилия Николас Оливейра
0
2
1
6
3
6
Завершен
25.10
Беларусь Александр Калинин США Simon Caldwell
2
0
6
3
6
2
Завершен
25.10
США Хосе Гарсия США Лука Хотце
2
0
6
4
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA