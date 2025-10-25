25.10.2025
Смотреть онлайн Tej Bhagra - Этан Муза 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Tej Bhagra — Этан Муза, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:20 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tej Bhagra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Tej Bhagra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Tej Bhagra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Tej Bhagra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
45%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
