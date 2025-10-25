25.10.2025
Смотреть онлайн Екатерина Хайрутдинова - Джеда Даниэль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Norman: Екатерина Хайрутдинова — Джеда Даниэль . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:08 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Norman
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Джеда Даниэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
41%
Реализация брейк - пойнтов
55%
17%
Комментарии к матчу