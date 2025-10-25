25.10.2025
Смотреть онлайн София Костулас - Люкреция Стефанини 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rovereto: София Костулас — Люкреция Стефанини, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
WTA Rovereto
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Люкреция Стефанини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
67%
46%
