25.10.2025

Смотреть онлайн Кэрол Монне - Синджа Краус 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Кэрол МоннеСинджа Краус, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Кэрол Монне
Завершен
(2:6, 7:5, 6:4)
2 : 1
25 октября 2025
Синджа Краус
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кэрол Монне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
11
9
Выигрыш первой подачи
51%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
73%
Игры 1/2 финала
25.10
Хорватия Александра Олийникова Австрия Юлия Грабер
1
2
6
3
6
7
6
7
Завершен
25.10
Франция Кэрол Монне Австрия Синджа Краус
2
1
2
6
7
5
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
