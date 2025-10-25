25.10.2025
Смотреть онлайн Анна Синклэр Роджерс - Виктория Грунчакова 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Анна Синклэр Роджерс — Виктория Грунчакова . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
ITF W75 Saguenay
(2:6, 6:4, 2:5)
25 октября 2025
Гейм 1 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна Синклэр Роджерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Синклэр Роджерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна Синклэр Роджерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
11
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
73%
Реализация брейк - пойнтов
43%
40%
